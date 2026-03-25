От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Над 250 000 евро са изплатените помощи на социално слаби през февруари

1 195 месечни помощи са отпуснати на лица или семейства от Хасковска област, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран доход през месец февруари. Общата стойност на изплатените месечни помощи е 256 494,62 евро, съобщиха от Регионална дирекция за социално подпомагане“ (РДСП) в Хасково.

През м. февруари 2026 г. за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата са отпуснати 14 еднократни помощи на обща стойност 5 646,00 евро. През м. февруари 2026 г. не са отпускани еднократни помощи за проведено лечение
в чужбина.

През м. февруари 2026 г. общият броя на лицата, които са здравно осигурявани чрез Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) са 2 429 както следва:

 – С право на социално подпомагане – 1313;
 – Получаващи целеви помощи за отопление по реда на Наредба № РД07-5 – 1114;
 – Хора, които полагат грижи за член от семейството със загубена работоспособност над 90 % с чужда помощ – 2;

Помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца – ЗСПД:

През м. февруари 2026 г. са отпуснати: 41 еднократни помощи при бременност на стойност 4 716,64 евро; 89 еднократни помощи при раждане на дете на обща стойност
28 696,86 евро; Не са отпускани еднократни помощи при осиновяване на дете. Отпуснати са 4 еднократни помощи за отглеждане на близнаци в размер на 4 908,40 евро.

През м. февруари 2026 г. са отпуснати общо 10 241 месечни помощи за отглеждане на деца на обща стойност 429 181,95 евро. Като от тях:

9 714 са месечните помощи за деца на семейства с определен пълен размер на помощта на стойност 412 235,32 евро;

527 са месечни помощи за деца на семейства с определен 80% размер на помощта на стойност 16 946,63 евро;

На 1 050 семейства са отпуснати месечни помощи, за деца с увреждания са отпуснати за 1073 деца на обща стойност 353 793,07 евро;

Не са отпускани еднократни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г. от майка /осиновителка/ студентка.

76 са отпуснатите месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител са отпуснати за 89 деца на стойност 7823,40 евро;

През м. март от ДСП от област Хасково се изплати остатъкът от 76,69 евро на семействата на които е отпусната еднократна помощ за ученици, записани в 1-ви, 2-ри, 3-
ти, 4-ти и 8-ми клас, ако детето продължава да посещава училище.

От ДСП от област Хасково са отпуснати 5 593 помощи за ученици, записани в първи клас и продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас и 1 441 помощи за ученици, записани в 8 клас.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини

Препоръчано видео

img
Случаен виц

Чест, закон и око не търпят шеги. - Словенскa пословица

Последни обяви

Случайна рецепта

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини