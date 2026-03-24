От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

НАП ще публикува ежедневно средната цена на дизела и бензин А95

Националната агенция за приходите започва да публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. Информацията за изчислението на средните цени ще се взима от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците. Според нормативните правила, бензиностанциите са длъжни да регистрират и отчитат продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от електронни системи с фискална памет, които предават данни в реално време към НАП чрез дистанционна връзка.

Съгласно Решение на Министерския съвет №229/20.03.2026 г., с което е одобрена „Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28.02.2026 г.“, право на компенсация имат всички физически лица, които са получили през 2025 г. средно на месец доход по-малък или равен на 652,41 евро, или два пъти размера на линията на бедност за този период, или средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г. Крайните потребители на бензин А95 и дизел ще могат да ползват месечна компенсация от 20 евро, ако за три последователни дни цената на литър гориво бензин А95 или дизел достигне и надвиши 1,60 евро.

Компенсация ще се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност.

Мярката ще продължи да действа до 30 юни 2026 г.

Лицата, на които от Агенцията за социално подпомагане са изплащани социални помощи през януари и февруари 2026 г. и отговарят на условията, компенсацията ще се предоставя служебно от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекции „Социално подпомагане“, без да бъде подавано заявление. На останалите лица, които отговарят на условията, компенсации ще бъдат отпускани след подаване на заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес, чрез лицензиран пощенски оператор с писмо с обратна разписка или по електронен път.

Паричните средства ще бъдат изплащани по пощата или безкасово по банкова сметка, след извършена проверка от Националната агенция за приходите дали гражданите отговарят на условията. Освен определен доход, физическите лица трябва да са собственици или лизингополучатели на автомобила, за който заявяват помощта. В случай че превозното средство е собственост на две или повече лица, компенсацията се ползва само от единия съсобственик. Помощта ще се предоставя само за един автомобил, който трябва да притежава валидна „Гражданска отговорност“ и да не е електрически.

Повече информация може да намерите в сайта на Агенцията за социално подпомагане.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Нова социална мярка: 20 евро месечно за гориво за хората с ниски доходи в Хасково
Нова социална мярка: 20 евро месечно за гориво за хората с ниски доходи в Хасково
преди 1 час
Параклисите в училище – невидима граница или предпоставка за конфликти
Параклисите в училище – невидима граница или предпоставка за конфликти
преди 1 час
Не дадоха ход на делото срещу бивша общинска служителка, подсъдима за присвояване на 440 000 лева
Не дадоха ход на делото срещу бивша общинска служителка, подсъдима за присвояване на 440 000 лева
преди 2 часа
Осъдиха сръбски тираджия на 4 години и 8 месеца затвор за трафик на над 172 кг марихуана
Осъдиха сръбски тираджия на 4 години и 8 месеца затвор за трафик на над 172 кг марихуана
преди 2 часа
Третият в света Божидар Саръбоюков на среща с министър Илиев
Третият в света Божидар Саръбоюков на среща с министър Илиев
преди 2 часа
Доброто се умножава! „Ръка, която дава – не обеднява“ достигна и до други градове
Доброто се умножава! „Ръка, която дава – не обеднява“ достигна и до други градове
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – СКАНДАУ - ДА ИМ СЕ ДАМ ЛИ

Случаен виц

Осъдиха сръбски тираджия на 4 години и 8 месеца затвор за трафик на над 172 кг марихуана
Нова социална мярка: 20 евро месечно за гориво за хората с ниски доходи в Хасково

Смехът е сериозно нещо. Не можем да караме хората да се смеят на глупости. -Георги Парцалев

Последни обяви

Случайна рецепта

Коктейл с водка
Коктейл с водка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини