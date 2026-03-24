НАП ще публикува ежедневно средната цена на дизела и бензин А95

Националната агенция за приходите започва да публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. Информацията за изчислението на средните цени ще се взима от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците. Според нормативните правила, бензиностанциите са длъжни да регистрират и отчитат продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от електронни системи с фискална памет, които предават данни в реално време към НАП чрез дистанционна връзка.

Съгласно Решение на Министерския съвет №229/20.03.2026 г. , с което е одобрена „Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28.02.2026 г.“, право на компенсация имат всички физически лица, които са получили през 2025 г. средно на месец доход по-малък или равен на 652,41 евро, или два пъти размера на линията на бедност за този период, или средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г. Крайните потребители на бензин А95 и дизел ще могат да ползват месечна компенсация от 20 евро, ако за три последователни дни цената на литър гориво бензин А95 или дизел достигне и надвиши 1,60 евро.

Компенсация ще се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност.

Мярката ще продължи да действа до 30 юни 2026 г.

Лицата, на които от Агенцията за социално подпомагане са изплащани социални помощи през януари и февруари 2026 г. и отговарят на условията, компенсацията ще се предоставя служебно от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекции „Социално подпомагане“, без да бъде подавано заявление. На останалите лица, които отговарят на условията, компенсации ще бъдат отпускани след подаване на заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес, чрез лицензиран пощенски оператор с писмо с обратна разписка или по електронен път.

Паричните средства ще бъдат изплащани по пощата или безкасово по банкова сметка, след извършена проверка от Националната агенция за приходите дали гражданите отговарят на условията. Освен определен доход, физическите лица трябва да са собственици или лизингополучатели на автомобила, за който заявяват помощта. В случай че превозното средство е собственост на две или повече лица, компенсацията се ползва само от единия съсобственик. Помощта ще се предоставя само за един автомобил, който трябва да притежава валидна „Гражданска отговорност“ и да не е електрически.