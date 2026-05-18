Детският празник „Здравей, лято!" край Каснаково се разраства в още три села за 13-тото си издание

Традиционният детски празник „Здравей, лято!“ се разраства мащабно през тази година и ще зарадва малчуганите в още няколко населени места. Освен утвърденото централно събитие, празнични инициативи вече се предвиждат и в Добрич, Черногорово и Злато поле, с което географският обхват на проявата се разширява значително.

Официалното обявяване на програмата за 13-тото издание на обичания детски празник беше направено днес по време на пресконференция в пресклуба на БТА в Хасково. Традиционното събитие ще се проведе на 30 май от 10:00 часа в емблематичната местност Светилището на нимфите и Афродита край димитровградското село Каснаково. То се организира от Коалиция „Алтернативата на гражданите“ от Общински съвет – Димитровград с председател Стефан Димитров и кметството в село Каснаково.

Тъй като тази година се навършват 150 години от Априлското въстание, празникът ще бъде под мотото „150 години подвиг и безсмъртие“. Отправено е творческо предизвикателство към децата – игра по стъпките на въстаниците. Участниците ще имат възможност да преминат през няколко станции, като на всяка от тях ще бъдат представени събития, личности и места, свързани с Априлското въстание. Целта е малчуганите да събират точки, с които символично ще освободят България. Финалистите ще получат награда – екскурзия.

Специален гост на празника ще бъде Стич – малкият герой с голямо сърце. Синьото приятелче има важна мисия – да направи деня весел, забавен и вълнуващ. Поканен е професионален фотограф, който да запечата красивите мигове за всички желаещи. Програмата включва още професионално рисуване на лица и няколко творчески работилници за изработване на ключодържатели и оцветяване на любими предмети. Децата ще могат да изпробват уменията си и на грънчарско колело, за да си изработят чаша, купичка или друга фигура. За младите художници е подготвено ателие с бои и палитри, където ще оцветяват гипсови фигурки. За всички малчугани са осигурени сандвичи, вода и сладолед.

На поляната ще има много спортни състезания и игри, като тази година отново ще се играе текбол. Поканени са и възпитаници на Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково, които ще демонстрират умения в различни дисциплини. Надуваемият замък и въртележката също ще бъдат част от забавленията, а за спомен от празника са осигурени тематични тениски.

Програмата включва официално откриване в 10:00 часа, след което на сцената на талантите ще могат да се изявят всички желаещи деца (записването става при водещия). Предвидени са изпълнения на Мажоретния състав при ОУ „Пенчо Славейков“ с ръководител Миглена Бинева, както и изяви на децата от Академия за таланти.

Ще гостуват и петокласници от ПМГ „Иван Вазов“ с ръководител Милена Минчева, които ще изнесат рецитал по стихове на патриарха на българската литература. В събитието ще се включат и представители на НЧ „Искра – 1926“ (село Каснаково) с кулинарна изложба „Рецептите на баба“.

В 11:50 часа представители на Историческия музей в Димитровград ще изнесат беседа за историята на Светилището на нимфите и Афродита. Точно в 12:00 часа на сцената ще се качат финалистите от играта, за да бъдат обявени победителите и дестинацията за екскурзията.

За улеснение на гражданите е осигурен безплатен транспорт от автогара „Димитровград“, като първият автобус тръгва в 9:30 часа.

„Детският празник в димитровградските села е по повод Деня на детето – 1 юни. Ще бъдат приготвени обредни пити, баници и сладки изкушения, представени от НЧ „Искра – 1926“. Ще има много забавления, изненади, традиционни български танци и песни, представления на детски театрални групи и спортни състезания“, сподели Илиана Михова.

За добрата организация се грижи кметът на Каснаково Тодор Атанасов. „Искам да уверя всички родители, че теренът ще бъде добре поддържан, окосен и обезпаразитен. Движението ще бъде регулирано, тъй като през последните години има много прииждащи хора с автомобили. На място ще присъства медицински екип, полиция, а противопожарната служба също е уведомена. Смятам, че празникът ще премине в спокойна обстановка, с много забавления и радост за децата“, допълни той.

Празничните инициативи ще продължат в Добрич на 31 май от 17:00 часа, в Черногорово на 7 юни от 10:00 часа и в Злато поле на 9 юни от 18:00 часа, където ще се включи парти агенция „Щуротиите на Пипи“. За децата в трите села са предвидени вълнуващи срещи, богата програма със състезателни игри, музикални предизвикателства, творчески занимания и куп весели изненади, които ще превърнат празника в истинско приключение.

Анета Кутелова