Естефания Вилиева с два медала на международен турнир по карате в Свищов

    Хасковлийката Естефания Вилиева спечели два медала при участието си на турнира по карате Купа „Алеко 2026“. Състезателката на клуб „Аида Вадо-рю“ се класира на второ и на трето място в отделните дисциплини. На Ката при момичетата до 9 години тя е сребърна медалистка. На Кумите при момичетата до 10 години в категория + 30 килограма Естефания е бронзова медалистка.

    Себастиан Алеманов започна участието си с победа, но след загуба във втория кръг отпадна от надпреварата за медалите.
    Еда Акиф не успя да вземе участие в турнира, след като получи контузия преди състезанието и бе спряна по медицински причини.

