Задържаха двама с фалшиви шофьорски книжки и водач, употребил два вида дрога

Трима нарушители на пътя са задържани в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

Бързо производство е стартирало в участъка в Симеоновград. Вчера жандармеристи са проверили лек автомобил „Пежо“, управляван от 31-годишен. Водачът е представил свидетелство за правоуправление, което при справка се е оказало неистинско. Униформените са установили, че мъжът не притежава шофьорска книжка и шофира в срок на едногодишно наказание. Задържан е за срок до 24 часа.

Със същата мярка на задържане в РУ Димитровград е бил мъж от село Крепост на 42 г., хванат да шофира „Ауди“ по улиците на града с неистинско свидетелство за правоуправление, като проверката установила повторност на нарушението.

За шофиране с дрога в тополовградския арест е бил 31-годишен от Сливен. Той е проверен в Тополовград с леката си кола „Рено“. Пътните полицаи констатирали употреба на амфетамин и метамфетамин, потвърдено с техническо средство.

Източник: Haskovo.NET

