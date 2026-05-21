Първокласници от Хасково снимаха дивата природа на „Кенана“ за европейска екоплатформа

Първокласници от СУ „Васил Левски “ – Хасково посетиха парк „Кенана“ във връзка с отбелязването на Европейския ден на Натура 2000, съобщиха от РИОСВ.

Сред красивите дървета и пролетни цветя децата научиха, че любимият им парк е част от защитена зона „Родопи Средни“ – убежище на много защитени видове растения и животни. Разбраха как да опазваме природата около нас и какви дейности са забранени на територията на зоната. С интерес изслушаха легендата за тракийската принцеса Родопис – станала египетска царица и дала името си на емблематичната за България планина. С много игри и предизвикателства затвърдиха своята любов и отговорност към околната среда. Представиха баснята „Лисица и щъркел“ от Ран Босилек, танцуваха народен танц. Накрая на своята разходка в парка, заедно със своите преподавателки – Даяна Бойкова и Цветелина Колева, както и експерти от екоинспекцията, се включиха в европейската инициатива БИОБЛИЦ 2026 за защитена зона „Родопи Средни“, като заснеха диви обитатели на „Кенана“ за интернет сайта на платформата Obsidation.org.

Средношколци от СУ „ Димитър Маджаров“ – Маджарово също участваха в инициативата. Те представиха пред света красотата на защитена зона Маджарово.

По повод Европейския ден на „Натура 2000“ службите на Европейската комисия в партньорство с Observation.org – платформа с нестопанска цел за регистриране на наблюдения на всички видове диви животни, растения и гъби, провеждат общоевропейската инициатива BioBlitz 2026 за държавите – членки на ЕС, в която всеки желаещ може да участва. Инициативата е забавно практическо проучване на биоразнообразието. Тя е добър начин участниците да научат повече за местната дива природа и да имат принос към науката.

Инициативата BioBlitz 2026 цели да допринесе за положителна промяна и да даде възможност на гражданите да се запознаят с красотата и многообразието на природата в Европейския съюз и съответно в България.