Изследват замърсяването в района на жп катастрофата край с. Пясъчево

Започва вземането на проби от района, в който се обърнаха и горяха цистерни с гориво от товарна влакова композиция край симеоновградското село Пясъчево. Изпълняващата длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково Тонка Атанасова съобщи за БТА, че пробите ще бъдат взети извън сервитута на железопътния коловоз.

Очаква се на място да има екипи на екоинспекцията и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда-Хасково към средата на седмицата.

Според плана за действие сега, екипите от лабораторията и екоинспекцията ще влязат на терен за почвовземане, след приключване на досъдебното производство, каза още Атанасова. Ще бъдат взети шест почвени проби, които ще бъдат анализирани за съдържание на нефтопродукти. В зависимост от резултатите ще бъдат издадени предписания за стопаните на земите в обсега на инцидента, добави тя.

Инцидентът с влаковата композиция край симеоновградското село стана рано сутринта в петък, 15 август, когато от композицията с 34 цистерни, 13 дерайлираха и се възпламениха.

Екипите на РИОСВ-Хасково още същия ден извършиха замерване на въздуха в околността и отчетоха леко завишени нива на бензен, но без опасност за населението на Пясъчево, край което на по-малко от километър се случи инцидентът.

Източник: БТА

