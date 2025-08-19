От х:

Продължава разяснителната кампания на НОИ за въвеждането на еврото

Продължава стартиралата в началото на август от ТП на НОИ – Хасково информационна кампания сред жителите на областта относно въпросите, свързани с въвеждане на еврото у нас. С цел запознаване на гражданите с изплащането на пенсиите и обезщетенията в евро териториалното поделение е изпратило информационни материали (листовки) до 11 общини в областта, като същите ще бъдат разпространявани сред населението чрез пенсионерски клубове, читалища или по друг подходящ начин. Местната власт е поела ангажимент това да се случи след проведени разговори с директора на териториалното поделение, съобщават от НОИ-Хасково.

На 11 август 2025 г. е проведена среща с Български пощи (ОПС – Хасково), на която е обсъдено предоставянето на информационни материали на НОИ за разпространение чрез пощенските станции. Освен това, екипите на двете институции остават в готовност при подадени сигнали или въпроси от пенсионери във връзка с изплащането на пенсиите в евро да си взаимодействат с приоритет.

Посещение на място и дадени разяснения са осъществени в седем организации в Хасково. Сред тях са дом за стари хора, дневен център за стари хора, клуб на инвалидите с физически увреждания и сдружение „Съюз на пенсионерите“. На тях също са предоставени информационни материали и е изразена готовност и за бъдещо съдействие при възникнали въпроси. Листовки с информация за изплащането на пенсиите и обезщетенията в евро са предоставени и на РКМЕ - Хасково.

Всички действия на НОИ целят информацията да достигне до максимално голям брой хора, като акцентът е върху уязвимите групи – възрастни хора и пенсионери. В тази връзка в идните дни експерти от ТП на НОИ – Хасково ще посетят на място домовете за стари хора и в по-отдалечените общини Ивайловград и Харманли. Кампанията е в ход и ще обхване още социални групи и дейности и в областта на краткосрочните обезщетения, изплащани от НОИ.

Източник: Haskovo.NET

