Хасково почете Спасовден с водосвет и шествие до параклиса в парк „Ямача“

С празничен водосвет и традиционно литийно шествие в Хасково беше почетен големият християнски празник Възнесение Господне, известен в народната традиция като Спасовден. На този ден Българската православна църква прекланя глава и пред паметта на Светите велики равноапостолни царе Константин и Елена. След тържествената служба вярващите се включиха в шествието, което по традиция тръгна от църквата „Свети Архангели Михаил и Гавраил“ и продължи до параклиса „Възнесение Господне“, разположен в парк „Ямача“.

Празникът се отбелязва винаги в четвъртък, точно на 40-ия ден след Великден.

Според Светото писание през тези 40 дни след своето възкресение Исус Христос останал на Земята, за да проповядва учението си и да беседва с апостолите, движейки се сред тях като богочовек. В подножието на Елеонската планина той се въздигнал в небесата, а денят се нарича Спасовден, тъй като с Христовото възнесение завършва и самият акт на човешкото спасение. Според българските народни вярвания пък, ако на днешния ден завали дъжд, годината ще бъде плодородна, а реколтата – богата.