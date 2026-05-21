Хасково почете Спасовден с водосвет и шествие до параклиса в парк „Ямача“

    С празничен водосвет и традиционно литийно шествие в Хасково беше почетен големият християнски празник Възнесение Господне, известен в народната традиция като Спасовден. На този ден Българската православна църква прекланя глава и пред паметта на Светите велики равноапостолни царе Константин и Елена. След тържествената служба вярващите се включиха в шествието, което по традиция тръгна от църквата „Свети Архангели Михаил и Гавраил“ и продължи до параклиса „Възнесение Господне“, разположен в парк „Ямача“.

    Празникът се отбелязва винаги в четвъртък, точно на 40-ия ден след Великден.

    Според Светото писание през тези 40 дни след своето възкресение Исус Христос останал на Земята, за да проповядва учението си и да беседва с апостолите, движейки се сред тях като богочовек. В подножието на Елеонската планина той се въздигнал в небесата, а денят се нарича Спасовден, тъй като с Христовото възнесение завършва и самият акт на човешкото спасение. Според българските народни вярвания пък, ако на днешния ден завали дъжд, годината ще бъде плодородна, а реколтата – богата.

    Източник: Haskovo.NET

    ФСГ „Атанас Буров“ модернизира обучението си с нов СТЕМ център
    преди 1 час
    Спорт и награди: ПГДС „Цар Иван Асен II“ с празник на „Кенана“ срещу агресията
    преди 1 час
    Литургия и курбан за здраве в църквата „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Крепост
    преди 3 часа
    Свиленград, Харманли и няколко села са с нарушено водозахранване заради аварии
    преди 3 часа
    Най-продаваните смартфони и аксесоари в онлайн магазина на Yettel са с отстъпки до 120 евро
    преди 4 часа
    Специална организация на движението за абитуриентските балове край парк „Кенана“ в Хасково
    преди 5 часа

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

