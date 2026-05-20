Преписвачите на матурата били оборудвани като полицаи под прикритие в криминалните екшъни

Преписвачите на матурата са били оборудвани като полицаи под прикритие в криминалните екшъни. Те поддържали връзка със свои съучастници, скрити в паркирани автомобили в близост до сградата на Езиковата гимназия. Това разказа Деян Янев, директор на училището, в което бяха заловени рекорден брой от 11 преписвачи, за което вече писахме ТУК .

„Още в 8:45, малко след началото на изпита започнахме проверка на хората, които са в паркираните автомобили в близост до гимназията. Така хванахме първите двама, които предаваха отговори по устройствата“, разказа директорът. Те признали с кои зрелостници поддържат връзка.

След това двамата, които получавали отговорите вътре на изпита били заловени. При проверка се оказало, че имат залепени с тиксо устройства на гърдите, които имали безжична връзка с мини слушалки, скрити дълбоко в ушните миди на преписвачите.

Схемата продължила да се разплита като зрелостниците с подозрително поведение били следени на камерите за видеоноблюдение. Така били хванати и останалите 9 преписвачи. Устройствата в нарушителите поддържали връзка чрез „блутут“ с устройствата на подсказвачите. Максималното разстояние, на което е можело да се отдалечат двете устройства, без да прекъсва връзката между тях е било 50 метра.

Подробности от директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Деян Янев във видеото към статията: