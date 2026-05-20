От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

25 °C

Преписвачите на матурата били оборудвани като полицаи под прикритие в криминалните екшъни

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Преписвачите на матурата са били оборудвани като полицаи под прикритие в криминалните екшъни. Те поддържали връзка със свои съучастници, скрити в паркирани автомобили в близост до сградата на Езиковата гимназия. Това разказа Деян Янев, директор на училището, в което бяха заловени рекорден брой от 11 преписвачи, за което вече писахме ТУК .

    „Още в 8:45, малко след началото на изпита започнахме проверка на хората, които са в паркираните автомобили в близост до гимназията. Така хванахме първите двама, които предаваха отговори по устройствата“, разказа директорът. Те признали с кои зрелостници поддържат връзка.  

    След това двамата, които получавали отговорите вътре на изпита били заловени. При проверка се оказало, че имат залепени с тиксо устройства на гърдите, които имали безжична връзка с мини слушалки, скрити дълбоко в ушните миди на преписвачите.

    Схемата продължила да се разплита като зрелостниците с подозрително поведение били следени на камерите за видеоноблюдение. Така били хванати и останалите 9 преписвачи. Устройствата в нарушителите поддържали връзка чрез „блутут“ с устройствата на подсказвачите. Максималното разстояние, на което е можело да се отдалечат двете устройства, без да прекъсва връзката между тях е било 50 метра.  

    Подробности от директора на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Деян Янев във видеото към статията:

      

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Смолянските ученици са отличници - това показват резултатите от националните външни оценявания
    Смолянските ученици са отличници - това показват резултатите от националните външни оценявания
    1847 седмокласници се явиха на малката матура по математика в Хасковско
    1847 седмокласници се явиха на малката матура по математика в Хасковско
    Спад на оценките от държавните зрелостни изпити в Хасковска област през 2019 г.
    Спад на оценките от държавните зрелостни изпити в Хасковска област през 2019 г.
    1583-ма дванайсетокласници се явиха на матурата по БЕЛ в област Хасково
    1583-ма дванайсетокласници се явиха на матурата по БЕЛ в област Хасково
    1980 четвъртокласници се явиха на малката матура по български език
    1980 четвъртокласници се явиха на малката матура по български език
    1 703 ученици в Хасковска област са заявили желание да се явят на първия зрелостен изпит по български език и литература
    1 703 ученици в Хасковска област са заявили желание да се явят на първия зрелостен изпит по български език и литература
    80 зрелостници не са били допуснати до матурата по български език и литература
    80 зрелостници не са били допуснати до матурата по български език и литература
    Засилени мерки за сигурност за предстоящите матури
    Засилени мерки за сигурност за предстоящите матури
    71 зрелостници пропуснаха матурата по Български език и литература
    71 зрелостници пропуснаха матурата по Български език и литература

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Хванаха 11 преписвачи с „бръмбари“ на матурата по БЕЛ
    Хванаха 11 преписвачи с „бръмбари“ на матурата по БЕЛ
    преди 2 часа
    Над 38 тона черен дроб и овча мас без документи са иззети от предприятие
    Над 38 тона черен дроб и овча мас без документи са иззети от предприятие
    преди 6 часа
    Община Димитровград търси да назначи счетоводител
    Община Димитровград търси да назначи счетоводител
    преди 1 ден
    Опасна шахта, разбит път или незаконно сметище? Ново приложение изпраща сигнала директно с GPS локация
    Опасна шахта, разбит път или незаконно сметище? Ново приложение изпраща сигнала директно с GPS локация
    преди 1 ден
    Бюрото по труда в Димитровград обяви нови свободни работни места
    Бюрото по труда в Димитровград обяви нови свободни работни места
    преди 2 дни
    Димитровград отбелязва тържествено 24 май с празнично шествие и награди за изявени учители, културни дейци и ученици
    Димитровград отбелязва тържествено 24 май с празнично шествие и награди за изявени учители, културни дейци и ученици
    преди 2 дни

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Защо са строени пирамидите?

    Случаен виц

    Хванаха 11 преписвачи с „бръмбари“ на матурата по БЕЛ

    Малко са умовете, загинали от износване; по-голямата част от тях ръждясват от неупотреба - Луи Огюст Бланки

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Коледарска супа
    Коледарска супа

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.