1578 зрелостници имат право да се явят на първата матура по БЕЛ

1578 зрелостници от Хасковска област са допуснати до първия Държавен зрелостен изпит по Български език и литература, като 67 от тях не са се явили, съобщиха за Haskovo.net от Регионалното управление по образованието.

Изпитът се провежда в 25 училища на територията на целия Хасковски регион. За реда са ангажирани 360 квестори.

Изпитът продължава 4 часа, които започват да текат от момента на отваряне на изпитните материали от образователното министерство. Обикновено стартът се дава различно за всяко училище между 8:00 и 8:30 часа, с малки изключения.

Зрелостниците носят документ за самоличност и служебна бележка и трябваше да бъдат в училището, където ще се проведе техния изпит, не по-късно от 8:00 часа тази сутрин.