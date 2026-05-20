Слънце, облаци, дъжд и умерен вятър в сряда

Променливо време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня ще бъде предимно облачно, като ще духа от слаб до умерен вятър от северозапад. Следобед слънцето ще напече, но за кратко, след което отново ще се заоблачи и на места ще превали слаб дъжд. Дневните стойности ще бъдат характерни за този период на годината. Максималната температура в региона ще достигне 24 градуса.

През нощта също ще има заоблачавания, но в началото на новото денонощие ще се изясни. В четвъртък се очаква предимно облачно и дъждовно време.