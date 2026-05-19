Започва най-красивата седмица в годината – тази на абитуриентските балове

    Хасково отново ще заблести в най-емоционалната седмица от годината – седмицата на абитуриентските балове. В края на май градът ще посрещне випуск 2026 с блясък, музика, червен килим и празнична атмосфера, достойна за красивите млади хора, които поемат към своя нов житейски път, съобщават от фирмата-организатор.

    Тази година баловете преминават под мотото „в .BG е модерно“ –  послание, което носи силна символика. То е препратка към България като модерна, красива и достойна държава, в която младите хора могат да мечтаят, да се развиват, да остават и да се завръщат. Мотото поставя акцент върху любовта към родината, гордостта от българското и увереността, че бъдещето може да бъде именно тук –  в .BG.

    Водещ на празничните вечери ще бъде Теодор Тодоров –  Тео, а за музикалната атмосфера ще се погрижи DJ KraSi Belev. Преди началото на всеки бал ще има парти на открито, което ще даде старт на празника още преди официалното посрещане на абитуриентите.

    Програмата на Абитуриентски балове 2026 в Хасково започва на 22 май и ще продължи четири поредни вечери, като горещото място ще бъде парк „Кенана“ в областния град:

    22.05 — ПГТ „Александър Паскалев“ – р-т „Фантазия"
    23.05 — ПГДС „Цар Иван Асен II“ – х-л „Европа"
     

    24.05

     – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – х-л „Европа"

     – ФСГ „Атанас Буров“ – р-т „Фантазия"

     – ПГЛП „Райна Княгиня“ – комплекс „Каменец"


    25.05 — ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – х-л „Европа"

    За абитуриентите в парк „Кенана“ е подготвена специална празнична зона със звезден червен килим, професионални фотографи и специално изграден подиум, по който зрелостниците ще преминават заедно със своите кавалери и дами пред погледите на целия град. Така всяка вечер ще се превърне не просто в бал, а в истинско градско събитие, изпълнено с емоция, аплодисменти и незабравими моменти.

    Организаторите подчертават, че баловете не са събитие само за училищата и абитуриентите, а празник за целия град. Това са вечери, в които Хасково се обединява, за да изпрати своите млади хора с усмивка, гордост и надежда.

    Специален акцент в програмата ще бъде 24 май — Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. По повод празника над 1000 български знамена ще се развеят в града като подарък от организаторите. Жестът има за цел да напомни, че българският дух, култура и образование са основата, върху която младите хора градят своето бъдеще.

