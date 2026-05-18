Назначиха Виктор Марев за заместник областен управител на Хасково

Виктор Марев е назначен за заместник областен управител на Хасково. Това стана факт със заповед на министър-председателя Румен Радев, съобщиха от държавното ведомство.

Виктор Марев е роден на 01.06.1972 г. в Хасково. Средното си образование завършва в ЕСПУ „Паисий Хилендарски“ – Хасково. Има две висши образования с магистърска степен – завършил е „Педагогика“ със специалност „Живопис“, както и „Стопанско управление“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Той е експерт с ценен опит в анализа на инвестиционни проекти и мениджмънта на собственост. Марев притежава дългогодишна практика в сферата на администрацията, умения в областта на сформирането, обучението, мотивирането и ръководенето на екипи от професионалисти, както и висока комуникативна компетентност при работа с граждани и фирми в Хасково и областта.

Професионалната му реализация е основно в частния сектор, като в продължение на 25 години е работил като партньор с два от най-големите телекома в България.

Източник: Haskovo.NET

