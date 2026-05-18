За поредна година шествие на думите и духа в Хасково

В навечерието на най-истинския български празник и няколко дни преди отново по площади и булеварди да зазвучи „Върви, народе възродени“ кметът на Община Хасково Станислав Дечев за поредна година Ви кани да бъдете част от кампанията „Език свещен…“.
Тя е посветена на 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщиха от общинската администрация.
Кампанията „Език свещен…“ започна през 2018 г. по инициатива на Станислав Дечев. Всяка година, в навечерието на най-българския празник – Денят на българската азбука, градоначалникът се обръща с молба към всички, които обичат българското слово, да споделят в социалните мрежи любими български стихотворения, посветени на буквите, на словото, на първоучителите и на България.
И тази година кметът Станислав Дечев отново отправя призив към всички, които обичат българското слово да се включат в кампанията „Език свещен…“ и да споделят своите любими български стихотворения на профилите си в социалните медии.
Нека дните преди 24 май да бъдат дни на българската духовност и национално самочувствие!
По традиция първото стихотворение от кампанията „Език свещен…“ е „Българският език“ на народния поет Иван Вазов.
„Българският език“
Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не — за ядове отровни.
Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?
Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива —
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?
Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите, във хор,
отрекоха те, о, език страдални!
Не си можал да въплътиш във теб
съзнаньята на творческата мисъл!
И не за песен геният ти слеп —
за груб брътвеж те само бил орисал!
Тъй слушам си, откак съм на света!
Си туй ругателство ужасно, модно,
си тоя отзив, низка клевета,
що слетя всичко мило нам и родно.
Ох, аз ще взема черния ти срам
и той ще стане мойто вдъхновенье,
и в светли звукове ще те предам
на бъдещото бодро поколенье;
ох, аз ще те обриша от калта
и в твоя чистий бляск ще те покажа,
и с удара на твойта красота
аз хулниците твои ще накажа.