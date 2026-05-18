За поредна година шествие на думите и духа в Хасково

В навечерието на най-истинския български празник и няколко дни преди отново по площади и булеварди да зазвучи „Върви, народе възродени“ кметът на Община Хасково Станислав Дечев за поредна година Ви кани да бъдете част от кампанията „Език свещен…“.

Тя е посветена на 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщиха от общинската администрация.

Кампанията „Език свещен…“ започна през 2018 г. по инициатива на Станислав Дечев. Всяка година, в навечерието на най-българския празник – Денят на българската азбука, градоначалникът се обръща с молба към всички, които обичат българското слово, да споделят в социалните мрежи любими български стихотворения, посветени на буквите, на словото, на първоучителите и на България.

И тази година кметът Станислав Дечев отново отправя призив към всички, които обичат българското слово да се включат в кампанията „Език свещен…“ и да споделят своите любими български стихотворения на профилите си в социалните медии.

Нека дните преди 24 май да бъдат дни на българската духовност и национално самочувствие!

По традиция първото стихотворение от кампанията „Език свещен…“ е „Българският език“ на народния поет Иван Вазов.

„Българският език“

Език свещен на моите деди

език на мъки, стонове вековни,

език на тая, дето ни роди

за радост не — за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга

и кой те пощади от хули гадки?

Вслушал ли се е някой досега

в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ

се крий в речта ти гъвкава, звънлива —

от руйни тонове какъв разкош,

какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор,

охулен, опетнен със думи кални:

и чуждите, и нашите, във хор,

отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб

съзнаньята на творческата мисъл!

И не за песен геният ти слеп —

за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам си, откак съм на света!

Си туй ругателство ужасно, модно,

си тоя отзив, низка клевета,

що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам

и той ще стане мойто вдъхновенье,

и в светли звукове ще те предам

на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта

и в твоя чистий бляск ще те покажа,

и с удара на твойта красота

аз хулниците твои ще накажа.