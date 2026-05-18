Около 800 мобилни приложения „Е-здраве“ са активирани от Здравната каса в Хасково

    Около 800 мобилни приложения „Е-здраве“ са активирани през Регионалната задравноосигурителна каса (РЗОК) в Хасково. Това съобщи директорът Ирина Колева в Деня на Отворените врати и среща с бъдещи медицински сестри от Филиала на Тракийския университет в Хасково. Освен от РЗОК приложения се активират от "Информационно обслужване" и Регионалната здравна инспекция.

    Общите плащания на РЗК-Хасково за покриване на разходите на здравноосигурени през миналата 2025 година са около 200 милиона лева. Служителите са изпълнили огромна контролна дейност, която нарежда РЗК-Хасково на първо място в страната.

    Издадените от касата удостоверения, които заместват Европейската здравноосигурителна карта при спешни пътувания в чужбина са 170. Издаването на картата отнема около 1 месец, докато в приемната на РЗОК, удостоверението, което ги замества напълно се издава за минути. Освен на място то може да бъде издадено и онлайн. 

    Пред бъдещите медицински сестри Ирина Колева и нейните колеги представиха структурата и начина на работа на институцията. 

    Източник: Haskovo.NET

    Естефания Вилиева с два медала на международен турнир по карате в Свищов
