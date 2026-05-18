ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково откри нов високотехнологичен STEM център

Поредна важна крачка към училище на бъдещето направи днес ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково. Нов високотехнологичен STEM център беше официално открит. Кметът на Община Хасково Станислав Дечев гостува на официалната церемония и на първите демонстрационни уроци в кабинета по природни науки и кабинета по 3D – прототипиране.

Директорът на гимназията Траяна Николова поздрави всички за екипната работа при създаването на STEМ центъра и подчерта, че особена гордост за училището са петте високотехнологични класни стаи, които дават възможност за интерактивно свързано обучение. „Заедно ще работим за изграждане на дигитални умения, работа в екип, критично мислене и увереност – това са качествата, без които успехът е немислим“, каза още Николова.

„ПГЛП „Райна Княгиня“ е училище на бъдещето. В STEM центъра, който имах честта да открия, учениците вече свързват теоретичните знания с реалния свят чрез експерименти и изследователска дейност, а иновативните си идеи превръщат в реални модели чрез 3D-прототипиране. Поздравявам целия екип на ПГЛП Хасково за отличната работа!“ коментира кметът на Хасково Станислав Дечев.