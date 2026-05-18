Бус и лек автомобил изгоряха в областта, разследват причините

Два автомобила изгоряха през почивните дни в Хасковска област, съобщават от МВР. Единият автомобил е бус "Мерцедес" в Хасково, а другият е лек автомобил "Форд" в свиленградското село Студена.

Сигнал за микробуса е бил подаден в събота на спешния телефон в РУ Хасково. 49-годишният собственик съобщил около 21 часа, че паркираният пред блока му в жк “Бадема“ "Мерцедес" гори.

На място незабавно са изпратени спасителни екипи. Огнеборците загасили пламъците и установили, че е изгорял двигателния отсек и предна лява гума на автомобила. Няма пострадали лица и други автомобили. Работата по изясняване причините за пожара продължава, заведено е досъдебно производство.

Разследва се и изгорял автомобил в свиленградското село Студена. За него сигнал е подаден вчера в 03,15 часа. Колата „Форд“ е била паркирана пред дома на 32-годишният си собственик. Вследствие от пламъците е изгоряла напълно. Разследването продължава.