276 безработни са започнали работа в региона през февруари

През изминалия месец февруари в област Хасково 276 безработни са започнали работа, съобщи директорът на „Бюрото по труда“ в Хасково Янко Дуков.

Обявените нови свободни позиции на пазара на труда са 367, новорегистрираните безработни - 679. Равнището на безработица в региона е 6,2 процента, което му отрежда 12-то място в националната класация по показателя.

По мярката „Избирам България“ от началото на кампанията досега в област Хасково са подадени 30 заявления за постъпване на работа, като са сключени 28 договора, допълни Дуков.