Двама загинаха в катастрофи през почивните дни

Двама водачи загинаха в катастрофи през почивните дни. Единият е гръцки гражданин, който катастрофира с мотоциклет в община Ивайловград, а другият при инцидент на пътя Хасково-Димитровград, за който вече писахме. ТУК .

Гръцкият моторист е загинал в болницата след катастрофа на пътя между ивайловградските села Попско и Белополци. В 9:10 часа в събота на спешния телефон 112 е сигнализирано за пострадал моторист. Изпратените на място униформени полицаи са намерили на пътя мотоциклет, управляван от 54-годишен грък. При пристигането на екипите водачът е открит под мантинелата в контактно състояние, оказана му е медицинска помощ в ЦСМП Ивайловград. Последвало е транспортиране с хеликоптер в болница в Пловдив за извършване на животоспасяваща операция, където за съжаление пострадалият е починал. Разследването за изясняване причините за произшествието продължава под надзора на Окръжна прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

На територията на община Димитровград също има починал при пътен инцидент. В неделя в 00:30 часа е подаден сигнал за пострадал пешеходец на пътя Димитровград – Хасково. Автопатрулът, посетил произшествието е установил, че 20-годишна водачка от Хасково на „Ауди“ е ударила неправилно пресичащия през разделителните мантинели пешеходец на 68 години. От удара мъжът е починал на място. Водачката е била задържана до 24 часа по образуваното досъдебно производство.