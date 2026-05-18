От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

22 °C

Двама загинаха в катастрофи през почивните дни

Двама водачи загинаха в катастрофи през почивните дни. Единият е гръцки гражданин, който катастрофира с мотоциклет в община Ивайловград, а другият при инцидент на пътя Хасково-Димитровград, за който вече писахме. ТУК .

Гръцкият моторист е загинал в болницата след катастрофа на пътя между ивайловградските села Попско и Белополци. В 9:10 часа в събота на спешния телефон 112 е сигнализирано за пострадал моторист. Изпратените на място униформени полицаи са намерили на пътя мотоциклет, управляван от 54-годишен грък. При пристигането на екипите водачът е открит под мантинелата в контактно състояние, оказана му е медицинска помощ в ЦСМП Ивайловград. Последвало е транспортиране с хеликоптер в болница в Пловдив за извършване на животоспасяваща операция, където за съжаление пострадалият е починал. Разследването за изясняване причините за произшествието продължава под надзора на Окръжна прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

На територията на община Димитровград също има починал при пътен инцидент. В неделя в 00:30 часа е подаден сигнал за пострадал пешеходец на пътя Димитровград – Хасково. Автопатрулът, посетил произшествието е установил, че 20-годишна водачка от Хасково на „Ауди“ е ударила неправилно пресичащия през разделителните мантинели пешеходец на 68 години. От удара мъжът е починал на място. Водачката е била задържана до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Бус и лек автомобил изгоряха в областта, разследват причините
Бус и лек автомобил изгоряха в областта, разследват причините
преди 45 минути
Трима са ранени при пътни инциденти в региона
Трима са ранени при пътни инциденти в региона
преди 1 час
Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени
Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени
преди 1 час
Слънчево и топло в началото на седмицата
Слънчево и топло в началото на седмицата
преди 3 часа
„Хасково“ е вицешампион на „А“ група
„Хасково“ е вицешампион на „А“ група
преди 16 часа
„Асти ‘91“ остана на крачка от медалите на Държавния финал
„Асти ‘91“ остана на крачка от медалите на Държавния финал
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Вълшебството на числата

Случаен виц

Гръцки митрополит забранил празнична служба на български език в българската църква „Св. Георги“ в Одрин
На 16 и 17 май ще пръскат срещу комари в община Хасково

Един добър план, изпълнен на момента, е много по-добър от перфектен план, изпълнен следващата седмица. -Джордж Патън

Последни обяви

Случайна рецепта

Телешко в буркани
Телешко в буркани

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.