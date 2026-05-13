Гръцки митрополит забранил празнична служба на български език в българската църква „Св. Георги“ в Одрин

Гръцкият митрополит Амфилохий е забранил провеждането на празнична служба за Гергьовден на български език, в българския православен храм „Свети Георги“ в Одрин. Забраната му е скандализирала и вбесила над 200 миряни от България, които са пътували в събота специално за празничната служба от България.

„Тъй като тази година Гергьовден беше през седмицата, избрахме събота, 9 май, за пътуването до Одрин. Бяхме около 200 души. Празничното ни настроение помръкна, когато разбрахме, че празничната служба няма да започне. Причината била забрана от митрополит Амфилохий, който е наместник на Вселенската патриаршия за Одринската епархия“, разказа за Haskovo.net Димитрийка Христова, председател на НЧ „Тракия“ в Хасково.

На място в храма чакали двама гръцки духовници, готови да отслужат празничния ритуал на гръцки език, каквато била волята на Амфилохий.

След дълги разговори и увещания разрешение за служба на български език все пак дошло, но не за празнична молитва за Гергьовден, а за молебен за здраве – доста по-рутинен и не пряко свързан с патронния празник на храма църковен ритуал. Той е отслужен от архимандрит Харалан Ничев, който е представител на Вселенския трон и председател на български храмове в Истанбул.

Проблемът с това на какъв език да се служи в българските храмове в Турция не е от вчера. Вселенската патриаршия в Истанбул и техните представители държат богослуженията да бъдат на гръцки език, а за тези на български език да се издават разрешения. Това се превръща във все по-осезаем проблем, който не само влошава до краен предел комуникацията между Вселенската патриаршия и Българската православна църква, но и хвърля нелепа сянка над традиционно добрите и приятелски отношения между България и Гърция.