Задържаха двама иракчани и шофьор, скрити в тайник на кола

Гранични полицаи задържаха на ГКПП „Капитан Андреево“ двама иракчани, укрити в автомобил, задържан е и шофьорът, съобщиха от МВР.

На 11 май на граничния пункт пристигнал за влизане в България лек автомобил с турска регистрация, управляван от 55-годишен турски гражданин. При физическата проверка на колата граничните полицаи и митническите служители открили тайник под задните седалки с двама млади мъже – незаконни мигранти без документи за самоличност, по техни данни от Ирак.

Тримата са задържани в ГПУ-Свиленград. Срещу тях са образувани бързи производства.