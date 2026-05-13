Тефик Парафитов положи клетва като депутат

Шестият в листата на „Прогресивна България“ от 29 МИР Хасково Тефик Парафитов – Тео положи клетва като депутат в 52-то Народно събрание.

Тефик Парафитов влезе в Народното събрание на мястото на Димитър Стоянов, който бе назначен за министър на отбраната. 36-годишният депутат е спортист, завършил е НСА и работи като преподавател в училище в Свиленград и треньор по хандбал. В професионалната си биография той има опит и в общинската администрация в Минерални бани, където е отговарял за спортните дейности.

Парафитов бе шести в листата на „Прогресивна България“ – партията, която вкара петима депутати от региона в Народното събрание.