Тефик Парафитов положи клетва като депутат

Шестият в листата на „Прогресивна България“ от 29 МИР Хасково Тефик Парафитов – Тео положи клетва като депутат в 52-то Народно събрание. 

Тефик Парафитов влезе в Народното събрание на мястото на Димитър Стоянов, който бе назначен за министър на отбраната. 36-годишният депутат е спортист, завършил е НСА и работи като преподавател в училище в Свиленград и треньор по хандбал. В професионалната си биография той има опит и в общинската администрация в Минерални бани, където е отговарял за спортните дейности.

Парафитов бе шести в листата на „Прогресивна България“ – партията, която вкара петима депутати от региона в Народното събрание.

Източник: Haskovo.NET

