„Раковски“ с обрат срещу ОФК „Хасково“ на Ямача

В среща от междинния 34-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Раковски“.

Домакините започнаха безпроблемно и още в 5-та минута водеше с 1:0 след попадение на Костадин Пеев. 5 минути по-късно Тейнур Марем се разписа за 2:0 след ъглов удар и разбъркване пред вратата на гостите. В 30-та минута гостите намалиха за 2:1. При този резултат футболистите се оттеглиха на почивка. След паузата гостите сътвориха пълен обрат. Резултатът стана 2:2 в 56-та минута, а 3-минути по-късно вече беше 2:3. Хасковлии доиграха мача с 9 души, след два червени картона.

До края повече попадения не бяха отбелязани и „Раковски“ си тръгна с трите точки от Ямача.