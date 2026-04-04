Отложиха мача на ОФК „Хасково“ заради наводнен терен

Дъждът, излял се над Хасково, отложи срещата между ОФК „Хасково“ и „Асеновец“. Двубоят от първенството на Трета Югоизточна лига трябваше да се изиграе днес от 17:00 часа. Теренът обаче е наводнен и това няма да позволи провеждането на срещата.

Гостите от Асеновград са се съгласили с предложението на домакините и така мачът ще се проведе в близко бъдеще. От ръководството на „Хасково“ коментираха, че по всяка вероятност двубоят ще бъде във вторник след Великден – 14 април.

„Преценихме, че не трябва да се играе при това положение. Първо няма да стане хубав мач и второ, ако играем, ще повредим терена. Ще изиграем двубоя в седмицата преди парламентарните избори“, заяви старши треньорът на ОФК „Хасково“ Живко Желев.