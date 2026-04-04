Отложиха мача на ОФК „Хасково“ заради наводнен терен

Дъждът, излял се над Хасково, отложи срещата между ОФК „Хасково“ и „Асеновец“. Двубоят от първенството на Трета Югоизточна лига трябваше да се изиграе днес от 17:00 часа. Теренът обаче е наводнен и това няма да позволи провеждането на срещата. 

Гостите от Асеновград са се съгласили с предложението на домакините и така мачът ще се проведе в близко бъдеще. От ръководството на „Хасково“ коментираха, че по всяка вероятност двубоят ще бъде във вторник след Великден – 14 април.

„Преценихме, че не трябва да се играе при това положение. Първо няма да стане хубав мач и второ, ако играем, ще повредим терена. Ще изиграем двубоя в седмицата преди парламентарните избори“, заяви старши треньорът на ОФК „Хасково“ Живко Желев. 

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (3)

  • 1
    Кк
    ккк
    6 -1
    17:22, 4 апр 2026
    По правилник трябва да се изиграе до 24 часа!Значи утре го дават сухо.
    Отговор
    • Ян
      янко димитров
      0 -2
      21:41, 4 апр 2026
      правилта за това да не се спазват, казах. само не разбрах кой е теренът на кой стадион канев или младост
    • Ст
      стадион Хасково
      2 0
      06:28, 5 апр 2026
      На Младост мача от А окръжна се игра!!!На градски стадион Хасково НЕ!!!
Баскетболният „Хасково" стартира с успех в плейофите
Окастриха опасно дърво в Хасково
Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково
"Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета
100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково
Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш
