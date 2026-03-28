ОФК "Хасково" с обрат срещу "Спартак". Юлий Шекеров герой в последните минути

    В мач от 26-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК “Хасково” посрещна “Спартак” (Пловдив). Двубоят започна равностойно. Кой знае какви чисти положения нямаше, до 32-та минута. При контраатака Халибрям Кърмаджъ бе изведен сам срещу вратаря на “Хасково”, прехвърли го и даде аванс за “гладиаторите”. Хасковлии не се стъписаха и имаха възможност, но пропуснаха малко по-късно. В 42 минута Керимджан Игнатов изведе Юлий Шекеров, който финтира защитник, след което падна в наказателното поле, но съдията не отсъди дузпа. Интересното в този мач бе, че главния съдийската бригада бе от Пловдив. 

    Минута преди почивката Пламен Цончев  нацели напречната греда на вратата, пазена от Георги Милев. 

    Още в началото на второто полувреме Владислав Узунов стреля, но стражът на гостите Алекс Василев спаси. 

    В 57 минута Юлий Шекеров стреля, но ударът му бе блокиран. Последва ъглов, при който хасковлии имаха нов шанс, но не успяха да изравнят. След около час игра двубоят бе спрян, заради спречкване между хода от двете резервни скамейки. 

    След подновяване на играта хасковлии отново натискаха съперника, а нови спорни съдийски отсъждания нажежиха обстановката на трибуните. 

    Натискът на домакините продължи и резултатът не закъсня. В 73-та минута Христо Бойков изравни. 

    в 79-та минута Шекеров стреля от чиста позиция, но вратарят на пловдивчани улови топката. В 87-та минута явна засада не бе свирена и футболист на “Спартак” излезна срещу Георги Милев, но стражът на “Хасково” спаси. В 90-та минута при контра атака на “Хасково” Мирослав Илиев стреля с глава, но топката мина над напречната греда. 

    Съдията Николай Запрянов даде 7 минути продължение, в което домакините доминираха. В 95-та минута Юлий Шекеров бе в прегръдките на своите съотборници. Краси Илиев центрира от свободен удар, а Юлий Шекеров се извиси в наказателното поле на гостите и след удар с глава матира Василев за 2:1. Страстите се нажежиха в последната минута от продължението. След ново спорно отсъждане и фаул в полза на гостите нервите на Живко Желев не издържаха и треньорът на “Хасково” потърси сметка главния рефер, който го изгони. Червен картон получи и Владислав Узунов. В центрирането топката излезе в аут, след което по след последен сигнал. 

    С успеха хасковлии натрупаха 36 точки. В следващия кръг тимът на Живко Желев гостува на “Загорец”. 

