Почетоха паметта на 3-ма граничари, загинали при опазване на държавната граница

Областният управител на област Хасково г-жа Гинка Райчева участва във възпоменателна церемония в памет на тримата български граничари, загинали преди 74 години при защита на държавната граница до връх Сараборун.

Паметта на Асен Илиев, Стоил Косовски и Георги Стоименов беше почетена в с.Вълче поле, община Любимец. Събитието беше организирано от кметът на Община Любимец Анастас Анастасов.В тържествената церемония участваха председателят на Общински съвет Любимец Таня Станкова, кметът на община Свиленград Анастас Карчев, председателят на общински съвет Свиленград Георги Еленков, бивши командири на Гранични войски и настоящи началници и служещи в Гранична полиция, офицери от резерва, граничари, представители на интернет-форум „Граничарите на България", десетки ученици и местни жители.

Кметът на Община Любимец Анастас Анастасов говори за героизма и безусловната преданост към Родината на младши сержант Асен Илиев, ефрейтор Георги Стоименов и редник Стоил Косовски. Тримата млади граничари губят живота си на 31 март 1952 г., защитавайки държавната ни граница. Техният пример за смелост, себеотрицание и любов към отечеството никога няма да бъде забравен. След едноминутното мълчание бяха поднесени венци и цветя пред паметника-обелиск в памет на граничарите, удостоени посмъртно с офицерско звание.