От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Почетоха паметта на 3-ма граничари, загинали при опазване на държавната граница

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия
    Областният управител на област Хасково г-жа Гинка Райчева участва във възпоменателна церемония в памет на тримата български граничари, загинали преди 74 години при защита на държавната граница до връх Сараборун. 
     
    Паметта на Асен Илиев, Стоил Косовски и Георги Стоименов беше почетена в с.Вълче поле, община Любимец. Събитието беше организирано от кметът на Община Любимец Анастас Анастасов.В тържествената церемония участваха председателят на Общински съвет Любимец Таня Станкова, кметът на община Свиленград Анастас Карчев, председателят на общински съвет Свиленград Георги Еленков, бивши командири на Гранични войски и настоящи началници и служещи в Гранична полиция, офицери от резерва, граничари, представители на интернет-форум „Граничарите на България", десетки ученици и местни жители.
     
    Кметът на Община Любимец Анастас Анастасов говори за героизма и безусловната преданост към Родината на младши сержант Асен Илиев, ефрейтор Георги Стоименов и редник Стоил Косовски. Тримата млади граничари губят живота си на 31 март 1952 г., защитавайки държавната ни граница. Техният пример за смелост, себеотрицание и любов към отечеството никога няма да бъде забравен. След едноминутното мълчание бяха поднесени венци и цветя пред паметника-обелиск в памет на граничарите, удостоени посмъртно с офицерско звание.
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      No
      Nostradamus
      3 0
      16:06, 28 мар 2026
      Ако някой знае цялата история, нека я разкаже или да посочи къде може да се прочете. Бог да прости тези деца на Майка България! Историята им трябва да се помни!
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Местим стрелките на часовника към лятно часово време
    преди 8 часа
    преди 8 часа
    преди 8 часа
    преди 23 часа
    преди 1 ден
    преди 1 ден

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Тоталният контрол на централизираните дигитални валути

    Случаен виц

    Всяка сутрин газелата се събужда знаейки, че трябва да надбяга най-бърия лъв или ще бъде изядена. Всяка сутрин лъвът се събужда, знаейки, че трябва да надбяга най-бавната газела или ще умре от глад.Така, че без значение дали сте лъв или газела, когато слънцето изгрее, дано сте тръгнали да бягате! - африканска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пресносолка
    Пресносолка

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини