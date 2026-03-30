Трима са с леки наранявания при челна катастрофа

Трима са с леки наранявания след инцидент на пътя за димитровградското село Радиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

На 27-ми в 17:10 часа по пътя се е движил „Фолксваген“, шофиран от 19-годишен от село Черногорово. Пътник в колата е била 17-годишна от село Странско. Младежът е предприел маневра изпреварване на движещ се пред него автомобил, навлязъл е частично в насрещната лента и се е ударил в насрещно движещ се товарен „Форд“, управляван от мъж на 59 г. от село Узунджово, който се беше обърнал странично на платното.

Всички са с леки наранявания, прегледани и освободени за домашно лечение. Пробите на водачите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.