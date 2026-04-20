Дете и мъж са с опасност за живота при две катастрофи в Хасковско

Шестима души пострадаха при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Дете е с опасност за живота след произшествието на пътя между хасковските села Узунджово и Александрово. Вчера в 16:05 часа по пътя се е движил лек автомобил „Фиат“, шофиран от 58-годишен от село Каснаково. Водачът е загубил управлението, излязъл е вдясно по посоката си на движение в канавка и се е преобърнал. Вследствие от това са пострадали возещите се в колата пътници: момче на 4 г., което е транспортирано за лечение в УМБАЛ Пловдив с опасност за живота, а 37-годишна и 5-годишно момиченце са в хасковската болница, без опасност за живота. Водачът е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробата му за алкохол отчела 0,79 промила в издишания въздух. Образувано е досъдебно производство.

Час по-късно на общинския път Димитровград – село Черногорово също е съобщено за произшествие. 68-годишен от Стара Загора с лек автомобил „Хонда“ е предприел маневра изпреварване, при което се е ударил челно в насрещно движещ се „Хюндай“ с водач 53-годишен от Димитровград. От удара, „Хонда“-та е излязла от платното вляво в посока селото. В инцидента са пострадали двамата водачи. Старозагорецът е настанен в хасковската болница с опасност за живота, а димитровградчанинът е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите им са отрицателни. Заведено е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

„Прогресивна България“ с категорична преднина в Хасковско при обработени близо 70% от протоколите
