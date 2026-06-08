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Водачка е с опасност за живота след катастрофа край Хасково, работник падна от камион на чистотата

Шест души пострадаха при четири катастрофи в Хасковска област през изминалите три дни, съобщиха от полицията.

Три от инцидентите са станали на 5 юни. Единият е възникнал на третокласния път от Хасково за село Въгларово. 33-годишна от селото с „Ауди“ е напуснала платното си за движение и се е ударила в насрещно движещо се „БМВ“ с водач 19-годишен жител на село Ангел войвода. След удара и двете коли са напуснали платното и са се преобърнали по таван в нива. Водачката е транспортирана с опасност за живота в УМБАЛ Пловдив, а младият водач е настанен в хасковската болница, без опасност за живота.

За домашно лечение е бил освободен работник, возещ се на сметосъбираща машина в Хасково. В петък в 7:45 часа в квартал „Болярово“, 20-годишен работник се е возил на задната дясна степенка на специален автомобил и на ляв завой е паднал. Той е прегледан и освободен за лечение в дома си.

Четири часа по-късно в града е реализиран и друг пътен инцидент на улица „Стара планина“, за който Haskovo.net вече писа. 29-годишен с „Фолксваген“ не е пропуснал движещ се по път с предимство мотоциклет „Хонда“ с водач 69-годишен. От удара между тях е пострадал мотористът, който е настанен за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

В района на пътния възел за село Въгларово е реализиран и друг инцидент на 7 юни. 18-годишна водачка на „Мерцедес“ не е спазила пътен знак Б-2 (Стоп), навлязла е след знака на третокласния път, след което е напуснала платното и се е ударила в канавка. Момичето и пътуващото с нея момче на 18 г. са прегледани и освободени за домашно лечение. Съставен е акт.

Източник: Haskovo.NET

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