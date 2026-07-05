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Делегация от Ивайловград дари експонати на музея в Нова Орестиада

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    Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова, заедно с представители на местната администрация, посетиха Историческия и етнографски музей на Нова Орестиада и региона в Република Гърция.

    Визитата беше израз на взаимното уважение и стремежа към задълбочаване на културното сътрудничество между двете съседни общини.

    Българската делегация беше посрещната от Евангелия Брайкуди, заместник-кмет по културата на Община Орестиада, която приветства гостите от името на кмета Диамантис Пападопулос. По време на посещението гостите от Ивайловград имаха възможност да се запознаят с богатите музейни колекции и историята на региона.

    По волята на дарителя д-р Ваня Балева, на гръцкия музей бяха предоставени ценни медицински експонати – ехотомоскоп и предшественик на съвременния фиброгастроскоп с биопсични щипки. Дарението ще обогати музейната експозиция и ще допринесе за съхраняването на паметта за развитието на медицината в региона като част от общото културно и историческо наследство.

    Кметът Диана Овчарова вписа своите впечатления в Почетната книга на музея, като изрази благодарност за топлото посрещане и високата оценка към инициативите, които съхраняват историческата памет и насърчават сътрудничеството между съседните общини.

    Източник: Haskovo.NET

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