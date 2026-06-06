Концерт на братя Аргирови за финала на Националния младежки тракийски събор „Илиева нива“

Програмата на Националния младежки тракийски фестивал „Илиева нива“ тази година ще завърши с концерт на едни от най-популярните български изпълнители. На сцената на НЧ „Пробуда – 1914“ в Ивайловград тази вечер ще се качат братя Аргирови.

Изпълнителите на вечните хитове „Пролетна умора (Как си ти)”, „Замирисва на море“, „Гот е“ и на още много други песни ще зарадват публиката в южния град.

„Техните песни са част от музикалната памет на няколко поколения българи – мелодии, които носят настроение, спомени и емоции, останали живи във времето. Вечерта в Ивайловград ще бъде среща между поколенията – между паметта и бъдещето, между спомените и новите мечти. Защото истинската музика не познава възраст и не признава граници“, казват от община Ивайловград. Концертът е тази вечер от 18:00 часа. Входът е свободен.