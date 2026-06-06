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Малки и големи вдъхнаха кураж на Мирослав в битката му за живот

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    Благотворително велошествие събра малки и големи спортисти в парк „Кенана“. Над 50 души се включиха в инициативата в подкрепа на хасковлията Мирослав Динков, който има нужда от трансплантация на бъбрек. Всеки участник и минувач можеше да дари средства, които ще отидат за лечението на Мирослав.

    Хората започнаха да се събират от рано на „Кенана“. Сред подкрепилите инициативата бе и кметът на Хасково Станислав Дечев. 

    Преди старта отец Златко отслужи молитва, а заедно с него за здравето на Мирослав се помолиха и всички присъстващи. 

    Трасето преминаваше по алеята на „Кенана“, от арката до езерото с водни колела и обратно до арката. Осигурен бе подкрепителен пункт с напитки и храни, дарени от партньори. 

    Организатори на събитието бяха VELO HASKOVO – Хасково на две гуми и Община Хасково. 

    Източник: Haskovo.NET

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