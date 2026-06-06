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Екоинспекцията проведе редица инициативи в Зелената седмица

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    Доброволческата кампания „Да изчистим България заедно“ бе част от програмата на Зелената седмица тази година. Служителите на РИОСВ – Хасково, включително и директорът на екоинспекцията Тонка Атанасова, се включиха активно и почистиха района на пловдивско шосе. 

    За по-малко от час са били събрани 500 кг. отпадъци, съобщават от екоинспекцията. 

    В събитието са се включили Областна администрация – Хасково, общините Свиленград, Любимец, Тополовград, Областна администрация – Кърджали и местните общини Кърджали, Крумовград, Кирково, Джебел и Момчилград.

    В рамките на Зелената седмица ученици от НУ „Алеко Константинов“ в Харманли са провели проектно-базиран урок на тема „Устойчива градска среда“. 

    Учениците са показало своите знания и творчески умения чрез различни дейности, посветени на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

    Във връзка със Световния ден на околната среда, ученици от ФСГ „Атанас Буров“-Хасково са се срещнали с началник отдел „Управление на защитени зони“ в РИОСВ-Хасково и са говорили за защитените местности в района.

    Ученици от първи и втори клас на СУ „Васил Левски“ в Хасково са посетили парк „Кенана“, където с Николай Терзиев от БДЗП са наблюдавали птиците около нас и са научили интересни факти за живота им. 

    В рамките на Зелената седмица област Хасково в престижния ХХХV МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ „СРЕБЪРНА 2026“ в Свищов с екологичен проект на тема „Твърд натурален парфюм в push-up опаковка – устойчива алтернатива на аерозолите“ е представила Памела Тончева от 11 В клас на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“-Димитровград. 

    От регионалната екоинспекция проведоха различи конкурси. В този за еко плакат са участвали творби на ученици от с. Чорбаджийско, обл. Кърджали, от Хасково, от Димитровград и от Кърджали. Призът „Любимец на публиката“ е за Димитър Божинов от Хасково, който е събрал 128 гласа. Наградата та РИОСВ – Хасково е за Памела Тончева от Димитровград, а отборът на СУ „П.Р.Славейков“ от Кърджали е получил поощрителна награда.

    Във видео конкурса „Природата, това съм аз!" са участвали ученици от Кърджали и Димитровград. Любимец на публиката е Сияна Ханкова на 14 г. от СУ „П.Р. Славейков“ – Кърджали. Наградата на РИОСВ-Хасково спечели отборът на СУ „П.Р.Славейков“ от Кърджали, а Михаил Мечков от Кърджали спечели поощрителна награда.

    Проведи са били още редица еко инициативи в различни населени места от двете области – Хасково и Кърджали. 

    Източник: Haskovo.NET

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