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Над 420 фолклорни изпълнители на сцената в с. Крепост

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    За 26-ти път в димитровградското село Крепост се провежда Националният събор “Читалището - Храм на българския дух”. 

    Организатори са местното НЧ “Селска Пробуда - 1927” и кметството.

    Съборът се провежда в рамките на два дни в двора на ОУ “Христо Ботев”. 

    В рамките на фолклорния форум ще се изявят над 420 самодейци. Участват представители нас 40 състава и колектива. По-голяма част от тях са от Хасковска област, но има и от други райони, като Пловдив и Стара Загора.

    Участниците са в различни възрастови групи и категории. За всички са осигурени грамоти, а за класиралите се на призови места ще има купи и медали. Ще бъде връчена и купа на кмета. 

    Освен песни и танци публиката ще види и традиционни обичаи.

    Изпълненията се оценяват от тричленно жури, с председател акад. Крум Георгиев. 

    В рамките на събитието местни занаятчии представят своите изделия. 

    Празникът утре вечер ще приключи с концерт на оркестър “Марица”, с ръководител Хари Асенов.

    Източник: Haskovo.NET

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