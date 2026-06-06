Над 420 фолклорни изпълнители на сцената в с. Крепост

За 26-ти път в димитровградското село Крепост се провежда Националният събор “Читалището - Храм на българския дух”.

Организатори са местното НЧ “Селска Пробуда - 1927” и кметството.

Съборът се провежда в рамките на два дни в двора на ОУ “Христо Ботев”.

В рамките на фолклорния форум ще се изявят над 420 самодейци. Участват представители нас 40 състава и колектива. По-голяма част от тях са от Хасковска област, но има и от други райони, като Пловдив и Стара Загора.

Участниците са в различни възрастови групи и категории. За всички са осигурени грамоти, а за класиралите се на призови места ще има купи и медали. Ще бъде връчена и купа на кмета.

Освен песни и танци публиката ще види и традиционни обичаи.

Изпълненията се оценяват от тричленно жури, с председател акад. Крум Георгиев.

В рамките на събитието местни занаятчии представят своите изделия.

Празникът утре вечер ще приключи с концерт на оркестър “Марица”, с ръководител Хари Асенов.