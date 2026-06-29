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Еколозите са готови да съдят РИОСВ при одобрение на проекта за ветропарк в Източните Родопи

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    Срещу инвестиционното намерение за изграждане на ветрогенератори в защитената зона „Крумовица“ протестираха граждани и еколози пред сградата на РИОСВ-Хасково. Недоволството съвпадна с провеждането на Експертен екологичен съвет, който трябва да разгледа документацията и Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), за да предложи решение на директора на инспекцията дали да одобри проекта.

    Представители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), съвместно с над 30 национални и международни неправителствени организации, учени и граждани, вече са внесли детайлни и мотивирани възражения срещу инвестицията.

    „Този инвестиционен проект се планира в една от най-ценните защитени зони в Източните Родопи и е в непосредствена близост до гнезда на световно застрашени видове като египетския лешояд, както и на скалния орел и черния лешояд“, заяви д-р Волен Аркумарев от БДЗП. Той подчерта, че казусът е без прецедент за района. Според националния план за действие за египетския лешояд е заложено нереализиране на ветрогенератори в радиус от 5 км от гнездата, а в конкретния обхват попадат четири гнезда – близо 15% от популацията на вида в България. Еколозите са категорични, че перките действат като „самурайски мечове“ заради огромната скорост, която развиват в краищата си, и ще унищожат птиците. Те настояват и за транснационална процедура с Гърция, тъй като популацията е обща, а в южната ни съседка вече има изградени около 300 перки в регион Еврос, но извън националния парк и далеч от гнездата.

    Директорът на РИОСВ-Хасково инж. Тонка Атанасова обясни пред протестиращите, че по закон инвестиционното намерение е допустимо за разглеждане в защитената зона, тъй като заповедта за нейното обявяване не съдържа изрична категорична забрана за такъв тип обекти, за разлика от други зони като Сакар. Тя допълни, че екологичното законодателство предвижда провеждане на процедури, поставяне на условия и мерки за опазване, върху които се извършва последващ контрол. Инж. Атанасова уточни, че в Експертния съвет участват представители на засегнатите общини, инвеститора, БДЗП и други компетентни органи. В 7-дневен срок съветът трябва да изготви протокол, след което в рамките на закона директорът ще вземе окончателно решение дали да одобри ДОВОС, или да го върне за доработване. Към момента в инспекцията има постъпили и две положителни становища от асоциации, подкрепящи проекта.

    Стойчо Стойчев от БДЗП изрази сериозни притеснения за бъдещето на региона, като изтъкна, че освен екологична заплаха, ветропаркът ще нанесе съкрушителен удар и върху местната икономика. „Рядко в България се протестира за опазване на птиците. Наблюдението на птици и природният туризъм в Източните Родопи са развити в голяма степен благодарение на лешоядите. Този проект ще промени пейзажа завинаги“, коментира той. По думите му перки с височина от 240 метра – при положение че Сакар планина е висока 850 метра – ще се издигат на една четвърт от тази височина в небето и ще прогонят туристите.

    Протестиращите и еколозите декларираха, че при евентуално одобрение на проекта от страна на РИОСВ, решението ще бъде незабавно обжалвано пред министъра на околната среда и водите, както и по съдебен ред, тъй като според тях в документацията има множество закононарушения, а представените от инвеститора данни за липса на риск за птиците са напълно неверни.

     
    Източник: Haskovo.NET

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