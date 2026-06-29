Заловиха трима дрогирани шофьори, един пиян и още един с фалшива книжка от Кипър

Общо петима водачи, нарушили пътните закони са арестувани в Хасковска област през уикенда, съобщават от МВР. В неделя, в 10 часа, на булевард „Освобождение“ авто патрул е спрял за проверка лек автомобил „Тесла“, управляван от 37-годишен мъж. Използваното техническо средство показало употреба на кокаин. Хасковлията е отказал кръвни изследвания и е бил задържан по заведеното досъдебно производство.

В Димитровград е пренощувал 44-годишен, управлявал „Фолксваген“ с канабис. В ареста в Хасково е бил 20-годишен жител на село Маджари движил се в областния град с „Голф“ и употреба на амфетамин и метамфетамин.

В Хасково е заловен неправоспособен водач с „Опел“. 33-годишният мъж от село Добрич е тестван с дрегер, който показал наличие на 2,63 промила алкохол в издишания въздух.

С фалшива книжка в Симеоновград е заловен водач на „Опел“. Жандармеристи са проверили 39-годишният от село Узунджово, който представил свидетелство за правоуправление, издадено през 2021г. от Кипър. Справка изяснила, че документа е неистински.