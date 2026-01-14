Водач с отнета книжка и с неизрядна кола опита да избегне полицейска проверка

Водач с отнета шофьорска книжка направи опит да избегне полицейска проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера по обяд в хасковското село Сираково, автопатрул е подал звуков и светлинен сигнал за проверка на лек автомобил „Фолксваген“. Водачът на колата не се е подчинил на разпореждането и е продължил движението си в посока село Колец. Той е спрян на разклона за село Николово. Установено е, че управляващият автомобила 32-годишен жител на село Ангел войвода е с отнето свидетелство за правоуправление от месец юли 2025 г., а „Голфът“ е с прекратена регистрация и с поставени регистрационни табели, предназначени за друго МПС.

На мъжа са съставени 3 акта.