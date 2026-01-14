От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Водач с отнета книжка и с неизрядна кола опита да избегне полицейска проверка

Водач с отнета шофьорска книжка направи опит да избегне полицейска проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера по обяд в хасковското село Сираково, автопатрул е подал звуков и светлинен сигнал за проверка на лек автомобил „Фолксваген“. Водачът на колата не се е подчинил на разпореждането и е продължил движението си в посока село Колец. Той е спрян на разклона за село Николово. Установено е, че управляващият автомобила 32-годишен жител на село Ангел войвода е с отнето свидетелство за правоуправление от месец юли 2025 г., а „Голфът“ е с прекратена регистрация и с поставени регистрационни табели, предназначени за друго МПС.

На мъжа са съставени 3 акта.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Предимно слънчево и с плавно повишение на температурата в сряда
Предимно слънчево и с плавно повишение на температурата в сряда
преди 1 час
Служители на ГДБОП обучиха ученици от Хасково за опасностите при общуването в интернет
Служители на ГДБОП обучиха ученици от Хасково за опасностите при общуването в интернет
преди 17 часа
Издирват водач на кола, блъснал и ранил пешеходец в Хасково
Издирват водач на кола, блъснал и ранил пешеходец в Хасково
преди 17 часа
Ромите в Узунджово с трескава подготовка за Банго Васил
Ромите в Узунджово с трескава подготовка за Банго Васил
преди 23 часа
Задържаха тираджия с 2.13 промила зад волана
Задържаха тираджия с 2.13 промила зад волана
преди 1 ден
Хасковлии триумфираха на NOSTRABET SUPER CUP 2026
Хасковлии триумфираха на NOSTRABET SUPER CUP 2026
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Молец x Теодосий Спасов х Стунджи - Вече знам

Случаен виц

Предимно слънчево и с плавно повишение на температурата в сряда

Да заминеш - ето една дума, която твърде рядко бива осъществена на дело. Думите не бива да се мечтаят, а да се живеят. -Фредерик Бегбеде

Последни обяви

Случайна рецепта

Постни добруджански лозови сармички
Постни добруджански лозови сармички

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини