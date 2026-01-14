18-годишен с БМВ разби огражденията на надлеза до жп гарата в Хасково

Водач на лек автомобил БМВ катастрофира на булевард „Съединение“ в Хасково. Инцидентът стана малко след 10 часа днес на надлеза до жп гарата.

Зад волана на колата е бил 18-годишният Станислав Георгиев от хасковското село Узунджово. Той пътувал с още четирима негови приятели. Идвали в областния град на разходка. Младежът заяви, че колата му поднесла по време на движение, излязла вдясно от пътното платно, ударила се в парапета на надлеза и се е завъртяла напречно на булеварда.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са материални щети – автомобилът е разбит, счупени са и няколко метални пана от ограждението на надлеза.

На мястото на инцидента имаше полицаи за изясняване на случая. Водачът беше тестван за алкохол, като промили не бяха отчетени. Младежът заяви, че има шофьорска книжка от 7 месеца, като това му е първо произшествие. Допълни, че се придвижвал с ограничена скорост, но не могъл да овладее управлението.

Движението на коли в района беше временно затруднено, тъй като катастрофиралата кола заемаше едната лента.