Обявиха конкурс за 12 полицаи в Хасково

Конкурс е обявен за назначаване на 12 полицаи в Областната дирекция на МВР – Хасково.

Вакантните места са за младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Търсят се 6 старши полицаи, 2 младши автоконтрольори II-I степен и 4 младши полицейски инспектори.

Кандидатите трябва да имат само българско гражданство, да не са осъждани или да не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са навършили 41 години, да имат средно образование, да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и психологична пригодност.

Обявата е публикувана на 5 януари, а документи се подават в 10-дневен срок. Конкурсната процедура ще се проведе в 6-месечен срок. Тя ще е в три етапа: изследване на физическата годност, психологично изследване и психодиагностично интервю.

Нормативи за физически изпит:

Таблица 1