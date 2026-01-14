От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Обявиха конкурс за 12 полицаи в Хасково

Конкурс е обявен за назначаване на 12 полицаи в Областната дирекция на МВР – Хасково.

Вакантните места са за младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Търсят се 6 старши полицаи, 2 младши автоконтрольори II-I степен и 4 младши полицейски инспектори.

Кандидатите трябва да имат само българско гражданство, да не са осъждани или да не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са навършили 41 години, да имат средно образование, да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и психологична пригодност.

Обявата е публикувана на 5 януари, а документи се подават в 10-дневен срок. Конкурсната процедура ще се проведе в 6-месечен срок. Тя ще е в три етапа: изследване на физическата годност, психологично изследване и психодиагностично интервю.

Нормативи за физически изпит:

Таблица 1

Точкова

система

за

оценка

Тестова батерия

скок

дължина от

място (см)

бягане

осморка 4

цикъла (сек)

гладко бягане

800 м (мин)

сгъване и

разгъване

на ръцете

от опора

(бр.)

изправяне

на трупа от

тилен лег

до седеж

(бр.)

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

>= 240

>= 205

-

-

t <= 3.10

t <= 3.20

-

-

-

-

7

235

200

t <= 16.2

t <= 16.6

3.11 - 3.15

3.21 - 3.25

>= 55

-

-

>= 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 - 3.20

3.26 - 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 - 3.25

3.31 - 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 - 3.30

3.36 - 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 - 3.35

3.41 - 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 - 3.40

3.46 - 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 - 3.45

3.51 - 3.55

30

-

-

30
Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Здравната каса в Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация
Здравната каса в Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация
преди 1 час
18-годишен с БМВ разби огражденията на надлеза до жп гарата в Хасково
18-годишен с БМВ разби огражденията на надлеза до жп гарата в Хасково
преди 1 час
Водач с отнета книжка и с неизрядна кола опита да избегне полицейска проверка
Водач с отнета книжка и с неизрядна кола опита да избегне полицейска проверка
преди 4 часа
Предимно слънчево и с плавно повишение на температурата в сряда
Предимно слънчево и с плавно повишение на температурата в сряда
преди 5 часа
Служители на ГДБОП обучиха ученици от Хасково за опасностите при общуването в интернет
Служители на ГДБОП обучиха ученици от Хасково за опасностите при общуването в интернет
преди 20 часа
Издирват водач на кола, блъснал и ранил пешеходец в Хасково
Издирват водач на кола, блъснал и ранил пешеходец в Хасково
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Спасените вековни икони от Ивайловград

Случаен виц

Здравната каса в Хасково проверява 207 случая на пациенти, играли в казино по време на хоспитализация

Има много начини да миришете на скункс - индианска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Кекс с кисело мляко
Кекс с кисело мляко

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини