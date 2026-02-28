От х:

Авария на водопровода след помпена станция „Момково“

    Екипи на ВиК работят по отстраняването на авария на водопровода след Помпена станция „Момково“. За това информират от дружеството тази сутрин. Заради повредата е възможно временно прекъсване на водоподаването в селата, захранвани от системата. От ВиК уточняват, че се полагат усилия аварията да бъде отстранена в най-кратки срокове. Строително-ремонтни дейности се извършват и по водопроводите за и в селата Стойково и Конуш. Очаква се нормалното водоснабдяване да бъде възстановено след приключване на ремонтните работи.

    Работилница за мартеници „Бели и червени“ събра малки и големи в „Шишмановата къща“ в Хасково.
    преди 55 минути
    Очаква ни слънчев уикенд
    преди 5 часа
    Приеха Програмата за овладяване на безстопанствените кучета, искат закриване на Кастрационния център
    преди 17 часа
    Сигнализираха за много изхвърлени животински кости край Маслиново
    преди 18 часа
    Ученици от Конуш с патриотичен спектакъл за 3 март в хасковския музей
    преди 19 часа
    Фестивали и концерти с участието на група „Сигнал“ и Филхармония Враца през март в Хасково
    преди 22 часа

