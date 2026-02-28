Екипи на ВиК работят по отстраняването на авария на водопровода след Помпена станция „Момково“. За това информират от дружеството тази сутрин. Заради повредата е възможно временно прекъсване на водоподаването в селата, захранвани от системата. От ВиК уточняват, че се полагат усилия аварията да бъде отстранена в най-кратки срокове. Строително-ремонтни дейности се извършват и по водопроводите за и в селата Стойково и Конуш. Очаква се нормалното водоснабдяване да бъде възстановено след приключване на ремонтните работи.