Работилница за мартеници „Бели и червени“ събра малки и големи в „Шишмановата къща“ в Хасково.

    За поредна година Етнографският отдел на Регионалния исторически музей в Хасково организира творческа работилница за мартеници. Събитието се проведе в автентичната атмосфера на „Шишмановата къща“ и събра малки и големи, които заедно изработваха символите на пролетта. Децата имаха възможност не само да покажат сръчност и въображение, но и да научат повече за традициите и вярванията, свързани с Баба Марта. Част от участниците донесоха свои мартеници, пяха песни и разказваха приказки, вдъхновени от българския фолклор. „Радваме се, че децата откликнаха на нашата покана и споделят и те своя опит заедно с нас. Радваме се на тяхното творчество – някои ни донесоха тяхна мартеница, други изпяха  песен и ни разказаха приказка свързана с Баба Марта. Така сътворяваме заедно магията на белия и червения конец“, сподели Диляна Пецова от РИМ – Хасково. С помощта на музейните специалисти малчуганите изработваха традиционни мартенски амулети, гривни, брошки, както и любимите фигури на Пижо и Пенда. Освен класическите модели, децата експериментираха и със съвременни идеи, използвайки естествени материали като вълна, дървени мъниста и различни орнаменти. По време на работилницата бяха подготвени и изненади за участниците, а за първи път се проведе и тематична викторина, която допълни празничното настроение. Доволни от интереса към мартенската работилница организаторите подчертаха, че подобни събития не само съхраняват традициите, но и ги предават на следващите поколения чрез преживяване и личен пример.<
