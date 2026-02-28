Божидар Саръбоюков няма спирачка, спечели поредна национална титла

Божидар Саръбоюков продължава с печелившия си сезон. Лидерът в световната ранглиста при мъжете в сектора за скок на дължина днес спечели поредната си републиканска титла. Този път обаче в тройния скок. Божидар триумфира в София с резултат 16.61 метра. За състезателят на Димитър Карамфилов това бе лично постижение в дисциплината.

Божидар продължава надпреварата и утре. Той ще участва в общо три дисциплини в Държавното първенство. На 1-ви март той ще стартира в коронната си дисциплина скок дължина и в скока на височина, където също има много успехи.