От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Божидар Саръбоюков няма спирачка, спечели поредна национална титла

Божидар Саръбоюков продължава с печелившия си сезон. Лидерът в световната ранглиста при мъжете в сектора за скок на дължина днес спечели поредната си републиканска титла. Този път обаче в тройния скок. Божидар триумфира в София с резултат 16.61 метра. За състезателят на Димитър Карамфилов това бе лично постижение в дисциплината. 

Божидар продължава надпреварата и утре. Той ще участва в общо три дисциплини в Държавното първенство. На 1-ви март той ще стартира в коронната си дисциплина скок дължина и в скока на височина, където също има много успехи.  

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

„Атлетик“ си тръгна с пълна кошница от Хасково. Спукана гума забави мача
„Атлетик“ си тръгна с пълна кошница от Хасково. Спукана гума забави мача
преди 2 часа
Юношите на “Асти” допуснаха загуби в първенството
Юношите на “Асти” допуснаха загуби в първенството
преди 3 часа
Щъркелът Дончо отново се върна в село Подкрепа
Щъркелът Дончо отново се върна в село Подкрепа
преди 5 часа
Работилница за мартеници „Бели и червени“ събра малки и големи в „Шишмановата къща“ в Хасково.
Работилница за мартеници „Бели и червени“ събра малки и големи в „Шишмановата къща“ в Хасково.
преди 7 часа
Авария на водопровода след помпена станция „Момково“
Авария на водопровода след помпена станция „Момково“
преди 8 часа
Очаква ни слънчев уикенд
Очаква ни слънчев уикенд
преди 11 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Venci Venc' - Слънчогледи

Случаен виц

„Атлетик“ си тръгна с пълна кошница от Хасково. Спукана гума забави мача

Сам по себе си животът нищо не означава, цената зависи от неговата употреба. - Жан Жак Русо

Последни обяви

Случайна рецепта

Спагети с кюфтета
Спагети с кюфтета

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини