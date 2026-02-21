От х:

Божидар с нова победа над Тентоглу и балканска титла в скока на дължина

    Божидар Саръбоюков записа ново силно представяне. Харманлийският лекоатлет стана балкански шампион в скока на дължина. Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов спечели златния медал на първенството в Белград с отличен резултат от 8.42 м. Постижението бе в последния му опит. Преди това Божидар записа 8.28, 8.39, на два пъти 8.23 и 8.42 метра.

    Националният ни рекордьор в сектора записа победа над носителя на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу. Състезателят от Гърция остана втори с 8.14 м. Бронзовия медал грабна другият представител на Гърция Николаос Стаматониколос със 7.76 м.

