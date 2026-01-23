Божидар Саръбоюков получи наградата си за атлет на годината

Европейският шампион в скока на дължина от 2025 г. Божидар Саръбоюков получи отличието от анкетата „Атлет на България“. Харманлийският лекоатлет получи наградата си на церемонията в София от президента на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов и избрания президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

С почетен плакет бе награден и треньорът на Божидар – Димитър Карамфилов. Благодарствен плакет от БФЛА за подкрепата на общината за развитието на спорта пък бе връчен на кмета на Харманли Мария Киркова.

При жените отличието „Атлетка на България“ получи Пламена Миткова.