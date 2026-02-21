От х:

Има опасност от преливане на реката в Харманли

Има опасност от преливане на реката в ниските части на града, съобщават от община Харманли. Причината за значителното покачване на нивото е обилният дъжд, който затруднява отичането на водата

С цел превенция и осигуряване на безопасност от кметството препоръчват автомобилите да се преместят далече от брега на река Харманлийска, както и собствениците на обекти в близост да проявят повишено внимание.

Да се избягва престоя в близост до дигите и ниските части на речното корито в следващите часове, съветват още оттам.

Екипите на Община Харманли, РУ на МВР Харманли, ПБЗН Харманли и на Басейнова дирекция Хасково следят ситуацията.

Източник: Haskovo.NET

