„Г-н Ганьо Балкански“ гостува на сцената в Свиленград

    След успешни турнета в Сърбия, Северна Македония, Кипър, Гърция, Канада, САЩ, Англия, Белгия и Германия, спектакълът „Г-н Ганьо Балкански“ гостува на сцената в Свиленград. Представлението ще е на 10 март от 18:30 ч. в НЧ "Просвета".

    Дали Бай Ганьо е изцяло отрицателен образ или носи и нещо положително в себе си? В пиесата си Георги Данаилов пише: „Бай Ганьо не е чак толкова лош, колкото се стремят да го изкарат някои учени глави. Той си обича келепира, но всичко му е на ачик! Ако искаш – го пускай, ако искаш – го гони!“

    Творчески екип: Режисьор: Никола Петков Драматизация: Георги Данаилов Сценография и художествено оформление: Георги Славков Композитори: Юри Ступел, Петър Ступел.

    В ролите: Звездите на Сатиричния театър – Ивайло Калоянчев, Веселин Цанев, както и Ивайло Захариев (от ТВ сериала „Под прикритие“), Иван Иванов, Валентин Балабанов, Василка Сумева, Виктория Янева и Владимир Богданов.

    Г-н Ганьо Балкански: „Тук съм! Жив съм! Ваш съм!“

    ⏱ Продължителност: 1 час и 40 минути.

    Билети на касата на читалището. Телефони за информация: 0885239636, 0885644055

    Източник: Haskovo.NET

