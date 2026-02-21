От х:

Хандбалистките на „Хасково" с две поражения

    Хасково е домакин на трети кръг от хандбалното първенство за девойки до 16 години. Състезателките от ХК „Хасково“ изиграха две срещи. В откриващия мач домакините излязоха срещу „Панагюрище“. Гостите започнаха по-добре и на няколко пъти натрупваха аванс по 3-4 гола. Хасковлийки успяваха да намалят пасива си, но все пак на почивката резултатът бе 12:8 за хандбалистките на „Панагюрище“. След паузата домакините не успяха да стигнат до обрат и загубиха с 16:24.

    Във втората си среща „Хасково“ игра срещу „Свиленград“. И този път хасковлийки не успяха да стигнат до успеха. Съседите от Свиленград спечелиха 43:26. 

    Утре в хасковската зала „Вълчо Даскалов“ ще се изиграят мачовете от трети кръг и в първенството за девойки до 14 години. 

    Източник: Haskovo.NET

