Момчетата на „Асти ‘91“ завършиха годината с две победи

Хасково бе домакин ма втори кръг от шампионата по хандбал за момчета до 12 години. Мачовете се проведоха в зала „Вълчо Даскалов“ в спортен комплекс „Спартак“.

Тимът на „Асти ‘91“ изигра два мача от зона „Тракия“. Хасковлии спечелиха и двете си срещи. Воденият от Самет Муртазали тим изигра оспорван двубой с „Топлика“ (Минерални бани“ и стигна до успеха. Хасковлии се наложиха с 28:25.

Последва успех и над отбора на ХК „Труд“. Този път младите хандбалисти на „Асти“ бяха още по-добри и стигнаха до победата с 25:8 гола.

С двете си победи „Асти ‘91“ си осигури второто място във временното класиране на групата.

Пт треньорския щаб и клубното ръководство останаха доволни от показаното от момчетата и им пожелаха още успехи и през 2026 година.