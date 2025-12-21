От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Момчетата на „Асти ‘91“ завършиха годината с две победи

Изображение 1 от 16
Покажи в галерия

    Хасково бе домакин ма втори кръг от  шампионата по хандбал за момчета до 12 години. Мачовете се проведоха в зала „Вълчо Даскалов“ в спортен комплекс „Спартак“.

    Тимът на „Асти ‘91“ изигра два мача от зона „Тракия“. Хасковлии спечелиха и двете си срещи. Воденият от Самет Муртазали тим изигра оспорван двубой с „Топлика“ (Минерални бани“ и стигна до успеха. Хасковлии се наложиха с 28:25. 

    Последва успех и над отбора на ХК „Труд“. Този път младите хандбалисти на „Асти“ бяха още по-добри и стигнаха до победата с 25:8 гола. 

    С двете си победи „Асти ‘91“ си осигури второто място във временното класиране на групата. 

    Пт треньорския щаб и клубното ръководство останаха доволни от показаното от момчетата и им пожелаха още успехи и през 2026 година. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Психолог: Цената на подаръка все по-често се приема за мерило на любов
    Психолог: Цената на подаръка все по-често се приема за мерило на любов
    преди 50 минути
    Рецепта на век и половина представиха на "Коледна трапеза" в Димитровград
    Рецепта на век и половина представиха на "Коледна трапеза" в Димитровград
    преди 1 час
    БАБХ с масови проверки в цехове, хранителни магазини и ресторанти в Хасково за празниците
    БАБХ с масови проверки в цехове, хранителни магазини и ресторанти в Хасково за празниците
    преди 3 часа
    Медици и инженери сред търсените на пазара на труда в Хасково
    Медици и инженери сред търсените на пазара на труда в Хасково
    преди 4 часа
    Болничното летище в Хасково е напълно готово, очаква акт 16
    Болничното летище в Хасково е напълно готово, очаква акт 16
    преди 4 часа
    Посрещаме астрономическата зима с облаци
    Посрещаме астрономическата зима с облаци
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Michael Bolton - Spark of Light - Sunset Guitar Session

    Случаен виц

    Децата от неделното училище в Одрин получиха подаръци от Хасково
    Медици и инженери сред търсените на пазара на труда в Хасково

    Аз самият съм изграден изцяло от недостатъци, съшити заедно с добри намерения. Аугустин Бъроуз

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Коктейл Бейлис
    Коктейл Бейлис

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини