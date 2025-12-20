Децата от неделното училище в Одрин получиха подаръци от Хасково

Децата от неделното училище в Одрин "Отец Александър Чъкърък" получиха множество подаръци за предстоящите празници на училищното тържество. На празника по покана на Радослава Кафеджийска – генерален консул на Република България в Турция, присъстваха областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова, както и представителите на Тракийско дружество „Георги Сапунаров".

Подаръците за учениците от българското училище в Одрин бяха осигурени от благотворителния коледен базар „Заедно за храма", който бе проведен под егидата на хасковския губернатор. Те бяха изработени с много старание от деца и ученици от различни училища от региона. Малчуганите от неделното училище ги посрещнаха с искрени усмивки, вълнение и много празнично настроение, а д-р Здравкова им пожела да бъдат все така радостни и усмихнати, здраве, успехи и светли коледни и новогодишни празници.

На тържеството присъства и директорът на училището Христо Христов, който пое поста през учебната 2024/2025 година.